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В России
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33 минуты назад
В РФ временно ограничили экспорт бензина для производителей нефтепродуктов
Правительство России приняло решение приостановить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов до конца лета.
В кабмине заявили, что российское правительство распространило на производителей нефтепродуктов ограничения на экспорт бензина, действующие до 31 августа 2025 года. Соответствующее постановление было подписано.
Уточняется, что решение было принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ.
Из текста постановления следует, что запрет начинает действовать с 29 июля, «по истечении одного дня после дня его (документа) официального опубликования».
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что правительство может при необходимости ввести полный запрет экспорта бензина, в том числе для производителей. Ведомства должны были оценить ситуацию на рынке топлива, чтобы понять необходимость такой меры, — передает ТАСС.
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