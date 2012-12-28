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В России
28
23 минуты назад

В Госдуме предлагают ввести федеральную выплату к 1 сентября для семей с детьми

Школьную выплату семьям с детьми предлагают сделать федеральной и внедрить ее на территории всех регионов России.

Выплату для льготных категорий семей с детьми к 1 сентября следует сделать федеральной и распространить на все регионы России, — заявил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Сейчас такие выплаты существуют в части субъектов РФ в форме региональных пособий для нуждающихся, многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации, — передает ТАСС.

«Во всех регионах России дети в начале сентября отправляются в школу. Где-то родители могут рассчитывать только на федеральное универсальное пособие, размер которого зависит от доходов и количества имущества в семье. А где-то действуют дополнительные региональные выплаты, выделенные на покупку школьной формы, письменных принадлежностей и даже рюкзаков. Так, доступ к помощи оказывается напрямую привязан к месту проживания, а не к самому факту необходимости подготовить ребенка к школе», — отметил он.

Сейчас много говорится о поддержке семей, но отсутствие единых принципов распределения такой помощи создает разрывы между регионами не только в материальном, но и в символическом плане — ведь получается, что семья в одном регионе видит и получает ощутимую поддержку, а в другом — вынуждена справляться самостоятельно, — подчеркнул депутат.

«Речь не идет о полном выравнивании условий, но базовый ориентир на равный старт при подготовке к учебному году мог бы придать этим мерам поддержки более целостный системный характер. Выплата в размере, соразмерном базовым затратам на подготовку школьника, могла бы стать минимальной гарантией от государства для всех многодетных, нуждающихся семей, где есть ребенок-школьник, независимо от региона. Такая мера не отменяет целевых и адресных программ, которые должны учитывать особенности и уязвимость отдельных категорий семей. Базовая сумма могла бы значительно снизить напряженность, особенно для семей, находящихся в ситуации, когда финансовая нагрузка перед школой ощущается наиболее остро», — считает Гаврилов.
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