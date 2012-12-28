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В России
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сегодня, 12:00
В Ростовской области двое саперов погибли при разминировании БПЛА
Два сапера погибли во время разминирования беспилотника ВСУ в Сальском районе Ростовской области.
Власти призвали местных жителей быть очень осторожными и не приближаться к обломкам украинских дронов.
Утром Ростовская область подверглась массированной атаке дронов. Погиб водитель автомобиля в Сальске, — сообщал глава региона Юрий Слюсарь. На станции Сальск в результате прилета дронов произошло возгорание, приостанавливалось движение поездов, — передает Bfm.ru.
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