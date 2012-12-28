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сегодня, 11:08
В Минске ночью пресекли полёт беспилотника
В Минобороны Белоруссии сообщили о пресечении полёта неопознанного беспилотника ночью над Минском. В результате инцидента никто не пострадал.
«Дежурными силами ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированного как БЛА. В результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы 02:33 (время совпадает с московским) БЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича города Минска. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ужесточают контроль воздушного пространства страны.
«С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка. Глава государства держит ситуацию на личном контроле», — пояснили в Минобороны.
Ведомство сопроводило публикацию фотографией обломков аппарата. Его принадлежность и технические характеристики не уточняются.
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