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сегодня, 10:45

Капремонт систем газоснабжения по плану 2025 года завершается в Липецкой области

В Липецке подходят к завершению плановые работы по капитальному ремонту систем газоснабжения. В этом году новые трубопроводы появятся в 13 многоквартирных домах. В 11 из них работы уже завершены, еще в двух – ведутся. 

Так, на переулке Рудный, 17 сейчас кипит работа. Подрядчик частично смонтировал наружный газопровод и приступил к демонтажу старых трубопроводов в квартирах. А в доме № 10 по улице Пролетарская капремонт сетей газоснабжения завершается. Специалистам осталось провести опрессовку внутренних и наружных газопроводов и пусконаладочные работы.

Работы начались в феврале и проводились поэтапно: сначала специалисты монтировали внешний газопровод, затем заменяли трубы в квартирах. После этого сотрудники подрядной организации и газовой службы проверяли системы на исправность и соответствие требованиям безопасности. Если нарушений не было выявлено, проводился запуск обновлённой системы.

«Все работы по модернизации систем газоснабжения проводились под контролем наших специалистов. Благодаря этому в многоквартирных домах значительно повысился уровень безопасности, а сами системы теперь работают бесперебойно. Для нас крайне важно, чтобы жители чувствовали себя комфортно и были уверены в надежности коммуникаций», – подчеркнул гендиректор Фонда капитального ремонта Липецкой области Сергей Якунин.

Одна из главных проблем, с которой ежегодно сталкиваются специалисты при ремонте инженерных газовых сетей – это не предоставление 100% доступа в квартиры собственников. Как правило, в таких помещениях обнаруживаются незаконные перепланировки, запрещенные на кухне натяжные потолки, отсутствие дверей между жилыми помещениями и кухней, измененный конструктив газового оборудования. Все эти факторы являются причиной задержки работ. Поэтому взаимодействие сторон позволяет выполнить работы и подачу газа в кратчайшие сроки.

Отметим, что капитальный ремонт газового оборудования проводится по итогам технического диагностирования, которое выполняет управляющая организация, обслуживающая дом. На основании экспертного заключения определяется срок замены коммуникаций. Фонд капитального ремонта Липецкой области проводит такие работы с 2014 года. За это время модернизация систем газоснабжения проведена в 297 МКД региона, в том числе в 13 домах в этом году.

ФКР
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