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В России
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сегодня, 10:00

В Ростове предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военного

В настоящее время силовики задержали подозреваемого. Как сообщается, им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который был завербован спецслужбами Украины.

Сотрудники ФСБ предотвратили в Ростове-на-Дону готовившийся теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ. Задержан завербованный спецслужбами Украины гражданин одной из стран Центральной Азии, — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности задержан гражданин одного из государств Центральной Азии 1982 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ», — рассказали в ЦОС.

По данным ФСБ, находясь за рубежом, он при посредничестве своего знакомого из числа приверженцев международных террористических организаций был завербован сотрудником спецслужб Украины. По заданию куратора прибыл в Ростов-на-Дону, где арендовал квартиру и провел разведку места проживания военнослужащего для совершения убийства с помощью самодельного взрывного устройства. У него изъято СВУ массой 400 г в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения, — передает ТАСС.

«Фигурант дает признательные показания», — уточнили в пресс-службе ФСБ.

Следственным отделом УФСБ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Подозреваемый заключен под стражу.
теракт
ФСБ
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