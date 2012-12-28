В России
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сегодня, 10:00
В Ростове предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военного
В настоящее время силовики задержали подозреваемого. Как сообщается, им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который был завербован спецслужбами Украины.
«Федеральной службой безопасности задержан гражданин одного из государств Центральной Азии 1982 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ», — рассказали в ЦОС.
По данным ФСБ, находясь за рубежом, он при посредничестве своего знакомого из числа приверженцев международных террористических организаций был завербован сотрудником спецслужб Украины. По заданию куратора прибыл в Ростов-на-Дону, где арендовал квартиру и провел разведку места проживания военнослужащего для совершения убийства с помощью самодельного взрывного устройства. У него изъято СВУ массой 400 г в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения, — передает ТАСС.
«Фигурант дает признательные показания», — уточнили в пресс-службе ФСБ.
Следственным отделом УФСБ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Подозреваемый заключен под стражу.
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