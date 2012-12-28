На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
В России
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54 минуты назад
Россияне жалуются на многомесячные блокировки средств на картах
Причиной таких блокировок банки называют соблюдение требований 115-ФЗ — закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Ограничения вводятся при подозрении на «серые» схемы, перевод средств подставными лицами («дропперами») и иные подозрительные операции. Как пояснили в пресс-службе ЦБ, речь чаще всего идет не о полном аресте, а об ограничении дистанционного обслуживания, при котором операции временно невозможны.
Число жалоб выросло после 15 мая, когда вступили в силу новые правила, ограничивающие переводы более 100 тыс. рублей в месяц для пользователей, попавших в «базу дропперов», отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Эксперты отмечают, что разблокировка может занимать недели из-за многоуровневых проверок и необходимости подтверждать законность происхождения средств.
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