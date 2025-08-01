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В Военном городке и Матырском отключат холодную воду
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Общество
21-летний ельчанин угонял из гаражей автомобили и воровал удочки
Происшествия
В Липецке дешевеют бананы
Общество
Южный циклон принесет в Липецкую область дожди и град
Погода в Липецке
В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь
Общество
В Ельце и нескольких районах уже красный уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
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Бизнес
250
42 минуты назад

Архитектурное кружево Ельца: новые дома, которые задают тренды в строительстве в Липецкой области

В самом сердце древнего Ельца на улице Радиотехнической состоялось торжественное открытие двух новых домов жилого комплекса «Эльта». Новосёлам вручили ключи под аплодисменты, а праздник украсили концерт, розыгрыши призов и увлекательные мастер-классы.

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Современная архитектура с елецким характером
— Мы хотели подарить жителям настоящий праздник, ведь два года назад они поверили в наш проект, — рассказывает директор ООО «Новострой» Максим Тимаков. — Это не просто дома, а уникальный арт-объект, аналогов которому в Ельце нет. В проект вложили душу и профессионализм десятки специалистов.

Комплекс стал частью культурного пространства города. Это первый монолитный многоэтажный дом в Ельце, вдохновлённый белокаменными постройками и архитектурными традициями города. Архитекторы черпали идеи в светлой, воздушной атмосфере старинных монастырей и соборов, чтобы создать ощущение лёгкости и гармонии.



— Белый цвет выбран не случайно: он выделяет дома на фоне пёстрой городской среды и создаёт визуальный акцент, — отмечают в архитектурном бюро «Мегабудка». — Кружевные балконы напоминают знаменитое елецкое кружево, а детали фасада — о богатом декоративном наследии города. Даже маленькие чёрные точки на фасаде — это оммаж местному декору. Внимательный взгляд откроет множество изысканных деталей: белую лепнину, майоликовые вставки, изразцы.

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Стиль, комфорт и забота о жителях
Современное строительство — это не только квадратные метры, но и забота о качестве жизни людей. Дома с продуманными планировками, выразительными фасадами и благоустроенными дворами становятся настоящими точками притяжения для жителей. Они формируют комфортную среду, где хочется жить, растить детей и проводить время с семьёй. Качественная архитектура и продуманное благоустройство дворов напрямую влияют на настроение, здоровье и благополучие горожан, делая город современным, гармоничным и по-настоящему уютным.

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— Мы пригласили ведущих архитекторов, чтобы создать по-настоящему красивый и современный дом, — поделились основатели проекта "Новострой"— Несмотря на сложность проекта, нам удалось реализовать все задуманное без компромиссов.

— Такое искусство хочется рассматривать снова и снова, — считает художник Иван Горшков.

— Для небольшого города это настоящий культурный прорыв! — отмечает архитектор и урбанистка из Москвы Елена Пудова. — Здесь приятно гулять, наслаждаться фасадами и атмосферой.

В домах продуманы планировки для семей любого размера, а уютный двор с зелёными зонами приглашает к отдыху. Рядом — городской парк, а ещё недавно здесь был пустырь. Теперь это место наполнено жизнью и смыслом.

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Гордость города и радость новосёлов
— В Ельце появляется всё больше современной архитектуры, достойной нашего города, — говорит вице-мэр Марина Печерских. — Пусть новосёлам здесь будет уютно и счастливо!

На открытии ленточку перерезали все новосёлы, а каждому достался кусочек алого шелка на память.

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— Мы счастливы получить ключи от новой квартиры! — делится радостью Юлия, обладательница четырёхкомнатной квартиры.

— Для нашей семьи это важный день. Дом красивый, инфраструктура отличная, — добавляет Вера.

Фото предоставлено маркетинговой службой ООО СЗ "Новострой-Е"
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