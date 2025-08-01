Архитектурное кружево Ельца: новые дома, которые задают тренды в строительстве в Липецкой области

В самом сердце древнего Ельца на улице Радиотехнической состоялось торжественное открытие двух новых домов жилого комплекса «Эльта». Новосёлам вручили ключи под аплодисменты, а праздник украсили концерт, розыгрыши призов и увлекательные мастер-классы.





Современная архитектура с елецким характером

— Мы хотели подарить жителям настоящий праздник, ведь два года назад они поверили в наш проект, — рассказывает директор ООО «Новострой» Максим Тимаков. — Это не просто дома, а уникальный арт-объект, аналогов которому в Ельце нет. В проект вложили душу и профессионализм десятки специалистов.



Комплекс стал частью культурного пространства города. Это первый монолитный многоэтажный дом в Ельце, вдохновлённый белокаменными постройками и архитектурными традициями города. Архитекторы черпали идеи в светлой, воздушной атмосфере старинных монастырей и соборов, чтобы создать ощущение лёгкости и гармонии.





— Белый цвет выбран не случайно: он выделяет дома на фоне пёстрой городской среды и создаёт визуальный акцент, — отмечают в архитектурном бюро «Мегабудка». — Кружевные балконы напоминают знаменитое елецкое кружево, а детали фасада — о богатом декоративном наследии города. Даже маленькие чёрные точки на фасаде — это оммаж местному декору. Внимательный взгляд откроет множество изысканных деталей: белую лепнину, майоликовые вставки, изразцы.







Стиль, комфорт и забота о жителях

Современное строительство — это не только квадратные метры, но и забота о качестве жизни людей. Дома с продуманными планировками, выразительными фасадами и благоустроенными дворами становятся настоящими точками притяжения для жителей. Они формируют комфортную среду, где хочется жить, растить детей и проводить время с семьёй. Качественная архитектура и продуманное благоустройство дворов напрямую влияют на настроение, здоровье и благополучие горожан, делая город современным, гармоничным и по-настоящему уютным.





— Мы пригласили ведущих архитекторов, чтобы создать по-настоящему красивый и современный дом, — поделились основатели проекта "Новострой"— Несмотря на сложность проекта, нам удалось реализовать все задуманное без компромиссов.



— Такое искусство хочется рассматривать снова и снова, — считает художник Иван Горшков.



— Для небольшого города это настоящий культурный прорыв! — отмечает архитектор и урбанистка из Москвы Елена Пудова. — Здесь приятно гулять, наслаждаться фасадами и атмосферой.



В домах продуманы планировки для семей любого размера, а уютный двор с зелёными зонами приглашает к отдыху. Рядом — городской парк, а ещё недавно здесь был пустырь. Теперь это место наполнено жизнью и смыслом.







Гордость города и радость новосёлов

— В Ельце появляется всё больше современной архитектуры, достойной нашего города, — говорит вице-мэр Марина Печерских. — Пусть новосёлам здесь будет уютно и счастливо!



На открытии ленточку перерезали все новосёлы, а каждому достался кусочек алого шелка на память.





— Мы счастливы получить ключи от новой квартиры! — делится радостью Юлия, обладательница четырёхкомнатной квартиры.



— Для нашей семьи это важный день. Дом красивый, инфраструктура отличная, — добавляет Вера.

Фото предоставлено маркетинговой службой ООО СЗ "Новострой-Е"

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