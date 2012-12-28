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Бизнес
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22 минуты назад

Липецк готовится к открытию современного бизнес-центра

Новый уровень бизнес-пространства: в Липецке открывается БЦ «Толстой»

Инновационный проект в сфере коммерческой недвижимости стартует в самом сердце Липецка. Бизнес-центр «Толстой», расположенный по адресу улица Толстого, 1, станет новым стандартом офисного пространства в городе.

Создатели проекта

Инициаторами проекта выступили известный липецкий предприниматель Сергей Федулов и московский бизнесмен, основатель группы компаний «Инвеллект» Давид Тащян. Их партнерство направлено на создание не просто офисного здания, а полноценного бизнес-пространства нового поколения.

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Преимущества локации

Уникальное расположение бизнес-центра обеспечивает его особую привлекательность:

  • Центральное расположение в городе
  • Прямой выход в городской парк
  • Наличие собственной парковки
  • Близость к основным городским объектам инфраструктуры
  • Благоустроенный сквер с фонтанами рядом с зданием

Концепция развития

Реновация пространства предусматривает полное обновление как общих зон, так и отдельных помещений. Особое внимание уделяется созданию:

  • Современной комфортной рабочей среды
  • Многофункциональных пространств
  • Эстетически привлекательного дизайна
  • Удобных рабочих зон

Возможности для бизнеса

Бизнес-центр предлагает гибкие решения для компаний любого масштаба:

  • Возможность аренды офисных помещений
  • Опцию выкупа площадей
  • Возможности для развития крупных компаний

Развитие партнерской сети

Управляющая компания активно привлекает профессиональных брокеров для реализации проекта. Это позволит:

  • Обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Предложить оптимальные решения по аренде и продаже
  • Гарантировать профессиональную поддержку в выборе помещений
По вопросам аренды офисов и сотрудничеству контактный номер телефона ‪+7(4742)39-01-04

Перспективы развития

«Толстой» станет не просто бизнес-центром, а новой точкой притяжения для делового сообщества города и значимым шагом в развитии городской инфраструктуры Липецка. Проект уже сейчас привлекает внимание предпринимателей, инвесторов и специалистов рынка недвижимости. Это первый совместный проект Сергея Федулова и Давида Тащян в рамках коммерческой недвижимости. В совместные планы входят инвестиции в другие объекты недвижимости, а также промышленные и аграрные предприятия региона.

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