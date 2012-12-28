На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Из-за необходимости ремонта канализационных сетей отключат воду в микрорайонах Дачный, Матырский и Новая Жизнь
В России
45
57 минут назад
Смартфоны помогли резкому росту сбережений в развивающихся странах
Мобильные телефоны сыграли в этом ключевую роль: в прошлом году 10% взрослого населения СНСД использовали счета в мобильных банках для сбережений против 5% в 2021 году.
Мобильные телефоны сыграли в этом ключевую роль: в прошлом году 10% взрослого населения СНСД использовали счета в мобильных банках для сбережений против 5% в 2021 году.
В 2024 году 40% взрослых в СНСД хранили сбережения на финансовых счетах против 24% в 2021 году, что является самым быстрым ростом за более чем десятилетие. Рост личных сбережений (через банки или другие официальные учреждения) стимулирует развитие национальных финансовых систем, предоставляя больше средств для инвестиций, инноваций и экономического роста, — говорится в отчете.
«Финансовая доступность обладает потенциалом для улучшения жизни и преобразования экономики в целом. Цифровые финансы могут превратить этот потенциал в реальность», — заявил президент группы ВБ Аджай Банга.
В СНСД в прошлом году 42% людей совершали цифровые платежи в магазине или онлайн по сравнению с 35% в 2021 году.
Во всем мире в 2024 году мобильные телефоны имели 86% взрослого населения, в том числе смартфоны — 68%, — отметили в ВБ.
0
0
0
0
0
Комментарии