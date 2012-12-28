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57 минут назад

Смартфоны помогли резкому росту сбережений в развивающихся странах

Мобильные телефоны сыграли в этом ключевую роль: в прошлом году 10% взрослого населения СНСД использовали счета в мобильных банках для сбережений против 5% в 2021 году.

Банковские или другие финансовые счета в странах с низкими и средними доходами (СНСД) населения в настоящее время имеет большее количество людей, чем когда-либо, что приводит к росту официальных сбережений, — передает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Всемирного банка Global Findex 2025.

Мобильные телефоны сыграли в этом ключевую роль: в прошлом году 10% взрослого населения СНСД использовали счета в мобильных банках для сбережений против 5% в 2021 году.

В 2024 году 40% взрослых в СНСД хранили сбережения на финансовых счетах против 24% в 2021 году, что является самым быстрым ростом за более чем десятилетие. Рост личных сбережений (через банки или другие официальные учреждения) стимулирует развитие национальных финансовых систем, предоставляя больше средств для инвестиций, инноваций и экономического роста, — говорится в отчете.

«Финансовая доступность обладает потенциалом для улучшения жизни и преобразования экономики в целом. Цифровые финансы могут превратить этот потенциал в реальность», — заявил президент группы ВБ Аджай Банга.

В СНСД в прошлом году 42% людей совершали цифровые платежи в магазине или онлайн по сравнению с 35% в 2021 году.

Во всем мире в 2024 году мобильные телефоны имели 86% взрослого населения, в том числе смартфоны — 68%, — отметили в ВБ.
экономика
телефоны
сбережения
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