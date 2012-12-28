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В России
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33 минуты назад

В Вологодской области в 58 магазинах «Красное и Белое» приостановили продажу алкоголя

Продажу алкогольной продукции временно прекратили в магазинах сети «Красное и белое» в Вологодской области.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети «Красное-Белое» на Вологодчине.

«С 25 июля у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями, которые она допустила. Магазины продолжают работать, но алкоголь продавать не могут», — написал он в своем официальном Телеграм-канале.

Он уточнил, что большинство торговых точек находятся в Вологде и Череповце.

Губернатор 25 июля сообщал, что в Вологодской области закрылись уже 288 алкомаркетов из 610. В Вологде из 118 точек прекратили деятельность 79, еще 140 алкомаркетов из 265 закрылись в Череповце. Только на прошлой неделе была прекращена деятельность восьми алкомаркетов, а с начала июля — 18 алкомаркетов и шести «наливаек».

С 1 марта вступил в силу в Вологодской области закон об ограничении розничной продажи алкоголя, согласно которому с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
алкоголь
продажа
спиртное
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