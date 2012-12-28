На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
В России
62
сегодня, 14:46
Врач-онколог рассказал об основах долголетия
Врач-онколог Евгений Черёмушкин рассказал, как можно продлить жизнь, соблюдая простые правила.
Он назвал угасание организма естественным процессом, однако предложил посмотреть, как живут чемпионы мира по долгожительству — японцы.
«Можно сказать, что это генетика, но в большей степени сказывается питание, образ жизни и хорошее лечение. Когда все эти компоненты соединяются, человек живет дольше», — сказал Черемушкин.
По его словам, следить надо не только за здоровьем тела, но и за эмоциональным состоянием, — пишет издание aif.ru.
«В человеке заложена программа жизни — не больше 125 лет. Все начинает угасать, это естественно», — добавил онколог. Он также подчеркнул, что даже многие долгожители не доживают до этого возраста.
0
0
0
0
0
Комментарии