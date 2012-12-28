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В России
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сегодня, 14:03
В РФ могут ввести дополнительный выходной для родителей с детьми
В России предложили ввести дополнительный выходной для одного из родителей, воспитывающего детей до 18 лет.
Выходной предлагается давать один раз в месяц маме или папе
С таким предложением депутат обратился в Министерство труда и социальной защиты России. По его мнению, таким образом семьи смогут активно участвовать в процессе воспитания и развития ребенка. Помимо того, подобная мера поможет в формировании тесных эмоциональных связей между поколениями.
Депутат считает, что еще один выходной позволит родителям более активно участвовать в воспитании и развитии детей.
«Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей», — пояснил парламентарий.
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