Не менее 22 человек погибли в Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей

Не менее 22 человек погибли, 140 пострадали в Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей.

По меньшей мере 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли в Таиланде в ходе вооруженного конфликта в приграничных с Камбоджей районах, еще 140 человек ранены, — передает ТАСС со ссылкой на заявление таиландского правительства.По его данным, среди военных зафиксировано 103 раненых. Число эвакуированных с приграничной территории местных жителей превысило 139,6 тысяч. Наибольшее количество людей покинуло провинции Сисакет, Сурин и Убонратчатхани.Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей.