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В мире
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сегодня, 13:09
Не менее 22 человек погибли в Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей
Не менее 22 человек погибли, 140 пострадали в Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей.
По его данным, среди военных зафиксировано 103 раненых. Число эвакуированных с приграничной территории местных жителей превысило 139,6 тысяч. Наибольшее количество людей покинуло провинции Сисакет, Сурин и Убонратчатхани.
Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей.
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