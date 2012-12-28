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В России
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сегодня, 12:05
В Астрахани эвакуируют жильцов частично обрушившегося дома
На начальном этапе было эвакуировано 16 жильцов дома.
На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших.
Основные усилия спасателей направлены на поиск возможных пострадавших: объявляются минуты тишины.
По информации оперативных служб, под завалами могут быть люди.
Как уточнили в МЧС, в доме произошло обрушение части квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания.
Оперативный штаб создан в Астрахани после обрушения части квартир с первого по пятый этаж в жилом доме.
Уточняется, что из обрушившегося дома были эвакуированы 16 жильцов.
Группировка специалистов увеличена до 96 человек, техники — 28 единиц. Для жильцов открыт пункт временного размещения. С людьми работают психологи МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.
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