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В России
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сегодня, 10:04

В Общественной палате РФ предлагают вернуть советский режим продажи алкоголя

В настоящий момент продавать алкоголь в розничных точках запрещено с 23:00 до 08:00, однако регионы вправе устанавливать собственные ограничения по времени и условиям продажи спиртного.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что разрешенные часы продажи алкоголя в России нужно на федеральном уровне постепенно сократить до 11:00 — 19:00, — передает ТАСС.

«На сегодняшний день те ограничения по продаже алкоголя, которые существуют на федеральном уровне, — с 08:00 до 23:00 — должны быть ужесточены», — отметил глава комиссии ОП. Он напомнил о советской практике продажи крепкого алкоголя с 11:00 до 19:00.

«Считаю, что такой режим был бы вполне нормальным, по крайней мере, если каждый год мы снижали бы по одному часу. Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 и так далее», — подчеркнул Рыбальченко. Он указал на необходимость ограничения продажи спиртного в выходные и праздничные дни, кроме организаций общественного питания, кафе, ресторанов.

«Именно такие меры дадут максимальный эффект, а не только ограничение в рабочие дни», — пояснил Рыбальченко.

Федеральным законом в РФ продажа алкоголя в розничных точках запрещена с 23:00 до 08:00, но регионы вправе устанавливать дополнительные ограничения по времени и условиям продажи алкогольной продукции, в том числе вводить полный запрет, за исключением мест общественного питания. С 1 марта этого года в Вологодской области в будние дни продажа алкоголя разрешена только с 12:00 до 14:00.

В СССР с 1972 года крепкие спиртные напитки продавались в магазинах с 11:00 до 19:00. Во время антиалкогольной кампании в 1980-х период продажи алкоголя был сокращен до 14:00 — 19:00.

Среди других мер глава комиссии ОП РФ предложил ограничить продажу спиртного в тех местах общественного питания, где преимущественно собираются семьи с детьми — есть детская комната, проводятся детские праздники и так далее.

«Я считаю, что по крайней мере продажи крепкого алкоголя следовало бы запретить в таких организациях, куда могут войти дети», — сказал Рыбальченко.

В целом, по словам эксперта, «антиалкогольные меры являются одним из самых эффективных направлений по повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению сверхсмертности (избыточная смертность мужчин по сравнению с женщинами аналогичного возраста). «Сверхсмертность наблюдается у нас как раз в регионах с высоким уровнем употребления алкоголя», — подчеркнул член ОП РФ.

По его словам, реализуемое в России с 2009 года сокращение пространственной, ценовой и временной доступности алкоголя принесло положительные результаты и отразилось, в частности, на демографических показателях.

«Но в регионах, которые проводят активную антиалкогольную политику, эти показатели существенно лучше», — сказал Рыбальченко. Он назвал результативными меры, принимаемые в Вологодской области.
алкоголь
продажа
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