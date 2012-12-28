В Общественной палате РФ предлагают вернуть советский режим продажи алкоголя

В настоящий момент продавать алкоголь в розничных точках запрещено с 23:00 до 08:00, однако регионы вправе устанавливать собственные ограничения по времени и условиям продажи спиртного.