Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
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В России
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сегодня, 08:28
Объездной мост рухнул в Хабаровском крае
В Хабаровском крае в результате обрушения объездного моста временно прекращено движение по автотрассе.
Введены ограничения на перемещение любого транспорта по региональной дороге, соединяющей село Селихино с городом Николаевск-на-Амуре, а именно на участке между 60-м и 105-м километрами, сообщает VSE42.RU.
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