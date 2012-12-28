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В мире
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сегодня, 08:26
Стало известно о наличии у задержанного политика Плахотнюка российского гражданства
Паспортом он обзавелся в рамках упрощенного порядка получения гражданства как родившийся на территории бывшего СССР. Такие лица имели возможность получить российские паспорта, не выезжая из Молдавии или Приднестровья.
В своей анкете, заполненной в ноябре 2004 года, Плахотнюк пояснял, что «Россия его историческая Родина» и он «хочет быть под защитой ее законов». На момент подачи документов в российское посольство он указал, что трудится грузчиком в фирме «Тиса-Бел».
Примечательно, что он обращался в консульский отдел российского посольства в Молдавии как лицо без гражданства, с паспортом гражданина СССР, постоянно проживающее в Тирасполе (Приднестровье). Умолчал Плахотнюк и о высшем образовании.
Помимо российского гражданства у Плахотнюка есть болгарский паспорт, с которым он и был задержан в Греции. По данным молдавских СМИ, он также является гражданином Мексики.
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