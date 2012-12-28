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В России
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4 минуты назад
Аграрии юга России могут потерять до 25% урожая из-за засухи
«Ситуация в Ростовской области, наверное, сегодня одна из худших. Режим ЧС там введен уже в 21 районе. А в Краснодарском крае — в девяти. Сейчас урожайность в районе 46 центнеров с гектара, в то время как в прошлом году было в районе 62 центнера. То есть это минус более чем 25% к прошлому году», — пояснил «Известиям» зампред ассоциации Константин Юров.
Он объяснил, что режим ЧС вводился по результатам влияния засухи на колосовые культуры, прежде всего, пшеницу и ячмень.
«Но уже видно, что пострадает урожай и пропашных культур — кукурузы и подсолнечника. В районах, где введен режим ЧС, этих культур практически не будет. Но, по нашим наблюдениям, такая ситуация сейчас фиксируется и в большем количестве районов, где режим ЧС не введен. Поэтому недобор урожая будет большой», — отметил Константин Юров.
В пример он привел данные властей Краснодарского края, которые оценили потери в 2,8 млн т зерновых колосовых и зернобобовых культур. В ассоциации сейчас больше обеспокоены тем, что произойдет с хозяйствами, которые получили меньший урожай по пшенице и ячменю, и практически не получили его по кукурузе и подсолнечнику.
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