Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Лебедянском районе рейсовый автобус попал в аварию
Общество
«За что мы платим такие деньги управляющей компании?»
Общество
Кто не наелся клубники? Можно купить по 1 200 рублей
Общество
«Раненбургское застолье» – вкусный повод открыть для себя Чаплыгин
Общество
Липчанин отправился в колонию за пьяную езду
Происшествия
В реке Воронеж утонул мужчина
Происшествия
«Спасибом» если сыт не будешь, возьми ещё «благодарю»
Неделя 48
Небо над Липецкой областью снова очистилось
Происшествия
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Происшествия
Уникальная Маша и триумф ельчанина в последней попытке
Спорт
Читать все
«Раненбургское застолье» – вкусный повод открыть для себя Чаплыгин
Общество
Новички пришлись ко двору: в Пензе «Металлург» раскатал «Зенит»
Спорт
В поселках Силикатном, Матырском, Дачном, Новая жизнь отключат холодную воду
Общество
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Происшествия
В Липецкой области жарко и сухо
Погода в Липецке
Уникальная Маша и триумф ельчанина в последней попытке
Спорт
В реке Воронеж утонул мужчина
Происшествия
Бугаков отметил «физику» своей команды, Зубов считает, что потеря ведущего игрока сделала «Зенит» сильнее
Спорт
В Липецкой области задержали нелегальных мигрантов
Происшествия
Сегодня в Липецке: мощи святого патриарха, любители курортных романов
Общество
Читать все
В России
4
4 минуты назад

Аграрии юга России могут потерять до 25% урожая из-за засухи

Потери урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи в ряде регионов юга России могут составить до 25% в сравнении с 2024 годом. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Народный фермер», где оценили ситуацию после введения ЧС из-за аномально жаркой погоды в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму.

«Ситуация в Ростовской области, наверное, сегодня одна из худших. Режим ЧС там введен уже в 21 районе. А в Краснодарском крае — в девяти. Сейчас урожайность в районе 46 центнеров с гектара, в то время как в прошлом году было в районе 62 центнера. То есть это минус более чем 25% к прошлому году», — пояснил «Известиям» зампред ассоциации Константин Юров.

Он объяснил, что режим ЧС вводился по результатам влияния засухи на колосовые культуры, прежде всего, пшеницу и ячмень.
«Но уже видно, что пострадает урожай и пропашных культур — кукурузы и подсолнечника. В районах, где введен режим ЧС, этих культур практически не будет. Но, по нашим наблюдениям, такая ситуация сейчас фиксируется и в большем количестве районов, где режим ЧС не введен. Поэтому недобор урожая будет большой», — отметил Константин Юров.

В пример он привел данные властей Краснодарского края, которые оценили потери в 2,8 млн т зерновых колосовых и зернобобовых культур. В ассоциации сейчас больше обеспокоены тем, что произойдет с хозяйствами, которые получили меньший урожай по пшенице и ячменю, и практически не получили его по кукурузе и подсолнечнику.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить