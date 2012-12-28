В России
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30 минут назад
Экс-глава Тамбовской области задержан по делу о взятке в 84 млн рублей
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в пресс-службе.
Бывшему главе региона предъявлено обвинение ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии СК, Егоров получил взятку в размере 84 млн рублей от бывшего руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова за содействие в его устройстве на госслужбу и общее покровительство.
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