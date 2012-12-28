Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Нарушитель ПДД выложил в Интернет компромат на самого себя
Происшествия
Детские врачи рассказали о состоянии упавшей с 5-метровой детской площадки девочки
Происшествия
Липчан предупреждают: будет гроза
Общество
В «Металлург» перешли футболисты с богатым опытом «Лучшей лиги мира»
Спорт
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +29
Погода в Липецке
«Спасибом» если сыт не будешь, возьми ещё «благодарю»
Неделя 48
Небо над Липецкой областью снова очистилось
Происшествия
В районе Автопарка отключение воды
Происшествия
Липчанин отправился в колонию за пьяную езду
Происшествия
Читать все
Детские врачи рассказали о состоянии упавшей с 5-метровой детской площадки девочки
Происшествия
Нарушитель ПДД выложил в Интернет компромат на самого себя
Происшествия
В «Металлург» перешли футболисты с богатым опытом «Лучшей лиги мира»
Спорт
«За что мы платим такие деньги управляющей компании?»
Общество
Липчанин отправился в колонию за пьяную езду
Происшествия
В Липецкой области до +29
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Спасибом» если сыт не будешь, возьми ещё «благодарю»
Неделя 48
Небо над Липецкой областью снова очистилось
Происшествия
В районе Автопарка отключение воды
Происшествия
Читать все
В России
31
30 минут назад

Экс-глава Тамбовской области задержан по делу о взятке в 84 млн рублей

Суд арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении взятки в размере 84 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в пресс-службе.

Бывшему главе региона предъявлено обвинение ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии СК, Егоров получил взятку в размере 84 млн рублей от бывшего руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова за содействие в его устройстве на госслужбу и общее покровительство.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить