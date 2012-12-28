В мире
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38 минут назад
В Японии установлен новый мировой рекорд по продолжительности жизни
Как сообщил телеканал NHK, таким образом Япония в 40-й раз установила мировой рекорд по продолжительности жизни среди женщин. По продолжительности жизни среди мужчин Япония занимает 6-е место, уступая Швеции, Швейцарии, Норвегии.
Уточняется, что Япония занимает шестое место по продолжительности жизни среди мужчин. Государство уступает Швеции, Швейцарии и Норвегии.
Кроме того, согласно данным минздрава Японии, продолжительность жизни в этом году почти не изменилась по сравнению с прошлым, разница показателя у мужчин составила 0,00%, а у женщин — 0,01%.
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