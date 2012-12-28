В России
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35 минут назад
Крупный природный пожар потушен в Крыму
Всю ночь пожарные боролись с огнём вблизи Судака. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространения огня на село Краснокаменка.
Лес вспыхнул накануне днём. к операции были привлечены личный состав МЧС, специальная техника и два вертолёта Ми-8. Природный пожар на территории Судакского лесничества локализован в 7:00 на площади 5 гектар – сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
В 14:00 пожар был полностью ликвидирован.
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