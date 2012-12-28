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Крал всё, что видел - велосипеды, мобильный телефон
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В Липецкой области до +29
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В России
33
38 минут назад

В Махачкале более 86 тысяч человек остались без электричества

Более 86 тысяч человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания в кабельных каналах, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики и тарифов Дагестана.

"В 04:48 ч. в Махачкале на подстанции 110 кВ "Новая" вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, произошло возгорание в кабельных каналах. В результате случившегося без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тысяч человек", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным на 11.00, энергетики вернули электричество "почти половине потребителей" в отдельных районах города. Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения - до конца суток, добавили в министерстве.
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