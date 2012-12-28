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В России
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12 минут назад
На месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области нашли черные ящики
Накануне утром самолет Ан-24, следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в нескольких десятках километрах от аэродрома назначения.
Уточняется, что «черные ящики» планируют доставить в Москву для расшифровки.
Ранее сообщалось, что разбившийся самолет четыре раза попадал в авиаинциденты. Ан-24 был произведен почти 50 лет назад. Сертификат летной годности продлили до 2036 года.
Обломки самолета обнаружили 24 июля в 15 километрах от Тынды, Амурская область. Осмотр места крушения с воздуха предварительно показал, что выживших нет. Это позже подтвердил Следственный комитет. В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело.
Основные версии крушения — техническая неисправность и ошибка пилотов.
Борт авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. В 12:58 он вылетел из Благовещенска и перестал выходить на связь после ухода на второй круг при посадке. На борту было 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. Обломки самолета нашли на склоне горы в 15 километрах от Тынды.
Родственникам погибших выплатят компенсацию в пять миллионов рублей.
В Амурской области объявили траур с 25 по 27 июля.
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