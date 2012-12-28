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В России
34
53 минуты назад

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых

Основной причиной стала более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления на фоне замедления внутреннего спроса и возвращения экономики к сбалансированному росту.

Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых, — говорится на сайте регулятора.

Уточняется, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12–13% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — отмечается в пресс-релизе ЦБ РФ.

В снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос, подчеркивает ЦБ в релизе. Но «ценовая динамика остается неоднородной», а «устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась».

Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне.
ключевая ставка
экономика
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