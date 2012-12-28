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В России
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сегодня, 13:17
Mars снял с производства шоколадные плитки «Коркунов» и Dove
Решение принято «с целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов».
Уточняется, что решение принято «с целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов», — передает РБК.
В Mars отмечают, что фабрика сфокусируется на производстве шоколадных конфет и мини-плиток Dove Promises и «Коркунов Pure Choco».
Шоколадные плитки в последнее время стали сложным видом продукции для кондитеров, поскольку их делают преимущественно из какао-продуктов, цены на которые растут уже два года, что приводит к высокой себестоимости товара, отметил в разговоре с Shopper’s независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин.
Владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток» — крупнейший российский ретейлер X5 — ранее приостановил закупку части продукции российской «дочки» Mars, в том числе Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse, Wrigley’s, — рассказали в X5 и Mars.
Ретейлер уточнил, что причиной стало несоответствие предложенных поставщиком условий закупки «принципам справедливого ценообразования». Продукцию планируется заменить аналогами. В Mars сообщили, что остановка закупок коснулась кондитерских изделий, поставока кормов для животных (компания выпускает Pedigree, Whiskas, Kitekat и др.) продолжается.
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