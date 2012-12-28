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В России
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сегодня, 12:26
В Саратове произошел взрыв в многоквартирном доме
В региональном главке МЧС сообщили об эвакуации жителей дома.
В результате ЧП на улице Блинова произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Пожара за взрывом не последовало. По последним данным, пострадавших не менее трех человек, в том числе ребенок.
На месте происшествия в данный момент работают пожарно-спасательные подразделения. Под завалами подъезда дома могут находиться люди.
Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место выехал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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