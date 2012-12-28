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В России
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сегодня, 12:28
ФАС возбудила дело в отношении «Газпром ГНП продажи» из-за сокращения объемов топлива
Это могло привести к увеличению стоимости бензина
Компании принадлежит Сургутский ЗСК, который производит бензин и дизель.
По данным Петербургской биржи, объем реализации автомобильного бензина для внутреннего рынка с 20 мая по 27 июня с Сургутского ЗСК на биржевых торгах снизился: АИ-92 на 74%, АИ-95 — на 50%, — говорится на сайте ФАС.
Кроме того, ООО «Газпром ГНП продажи» производило закупку автомобильных бензинов у других нефтяных компаний, что привело к снижению объемов реализации другим потребителям в рамках биржевых торгов.
В период сезонного и повышенного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми и содержащими признаки нарушения антимонопольного законодательства.
По мнению ведомства, компания должна соблюдать положения Закона о защите конкуренции, а также сохранять регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах.
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