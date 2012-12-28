Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
В России
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сегодня, 10:49
СК возбудил уголовное дело против сотрудников войсковой службы Минобороны
Глава СК Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении двух офицеров управления службы войск Минобороны.
«Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова», — отметил он.
По данным следствия, фигуранты подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, не соответствовавших условиям государственного контракта.
«В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей», — заявил глава СК РФ.
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