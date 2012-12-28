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В России
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сегодня, 10:12
Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за провала дамбы
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Красноярском крае из-за разрушения дамбы на реке Мельничная в Енисейске.
«Действует режим функционирования «чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Красноярского края на территории г. Енисейск, в связи с увеличением провала на защитной дамбе в устье реки Мельничная», — отмечается в сообщении.
По данным администрации Енисейска, на месте обрушения дамбы установлены ограничительные сооружения, движение пешеходов и транспорта в этой зоне запрещено, — передает ТАСС.
Накануне в соцсетях жители Енисейска сообщили об обрушении дамбы. Как утверждают местные жители, все произошло в устье реки Мельничная.
Пешеходам и автомобилистам запретили движение по дамбе. Указано, что это не основная дорога и там есть объезд.
«Проспекту Мира» в краевом МЧС сообщили, что угрозы населению нет. В администрации Енисейска нам подтвердили информацию о разрушении дамбы.
«Это второстепенная дамба. Раньше она использовалась механическим заводом в качестве технологической дороги. Дамбу размыло, она уже давно находится в аварийном состоянии. В последние годы дамба немного сдерживает уровень воды весной», — уточнили в региональном правительстве.
Уточняется, что в будущем дамбу планируют восстановить.
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