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сегодня, 07:55

Галузин заявил о готовности РФ к четвертому раунду переговоров с Украиной

РФ рассчитывает на четвертый раунд переговоров с Украиной, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Раунд не обещал быть легким. Как отметил глава делегации [Владимир Мединский], мы выдвинули ряд идей по комплексному продвижению диалогового процесса. Имею в виду инициативу о создании трех рабочих групп и другие соображения. Исходим из целесообразности продолжения переговоров. Рассчитываем на четвертый раунд», — сказал он.

23 июля Москва и Киев провели третий раунд переговоров в Стамбуле.
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