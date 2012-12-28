Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
В мире
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сегодня, 07:55
Галузин заявил о готовности РФ к четвертому раунду переговоров с Украиной
«Раунд не обещал быть легким. Как отметил глава делегации [Владимир Мединский], мы выдвинули ряд идей по комплексному продвижению диалогового процесса. Имею в виду инициативу о создании трех рабочих групп и другие соображения. Исходим из целесообразности продолжения переговоров. Рассчитываем на четвертый раунд», — сказал он.
23 июля Москва и Киев провели третий раунд переговоров в Стамбуле.
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