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сегодня, 17:11
После обысков в администрации Химок задержана заместитель мэра города
Заместитель главы подмосковных Химок Ирина Жданкина задержана. В здании мэрии прошли обыски.
Telegram-канал Shot сообщает, что силовики задержали заместителя мэра города Ирину Жданкину. Также задержана ее подчиненная — начальница управления по вопросам развития территорий и инвестициям Евгения Янченко.
«В здании администрации Химок проходят обыски и другие следственные действия», — рассказали в правоохранительных органах
Уточняется, что следственные действия проводятся в том числе с заместителем главы городского округа Химки Ириной Жданкиной.
Тверской районный суд Москвы 2 июля заочно арестовал бывшего первого заместителя главы городского округа Химки Николая Минаева, обвиняемого в получении взятки на сумму более 6 млн рублей.
По данным следствия, с марта по июнь этого года он совместно с директором муниципального бюджетного учреждения и заместителем начальника отдела этой организации получили через посредника от исполнительных директоров двух фирм взятки в размере 2 000 040 рублей и 4 млн рублей за заключение муниципальных контрактов. Минаев объявлен в розыск. В рамках расследования его уголовного дела обвинение в получении двух взяток также предъявлено директору МБУ «Объединенное городское хозяйство» городского округа Химки, заместителю начальника отдела этого учреждения, а также посреднику.
Соучастники уже находятся под стражей. Посредник в коррупции — под домашним арестом.
В конце июня бывший замглавы городского округа Химки Николай Минаев был объявлен в розыск по уголовной статье. Позднее его заочно арестовали. Экс-чиновник обвиняется в получении взяток на сумму более 6 млн рублей.
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