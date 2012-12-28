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В России
33
29 минут назад

В Амурской области потерпел крушение самолет Ан-24

Самолёт выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Борт не вышел на связь, когда при посадке из-за плохой погоды пошел на второй круг. По предварительным данным, крушение произошло в сложных погодных условиях, что также задержало вылет рейса.

Самолет авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области. Он пропал с радаров недалеко от Тынды. Предварительно на борту было 43 пассажира. 6 членов экипажа были жителями Приангарья, — рассказал глава региона Игорь Кобзев в своем официальном Телеграм-канале.

Осмотр с воздуха места падения Ан-24 в 15 километрах от Тынды Амурской области предварительно показал, что выживших нет, но, возможно, их обнаружат при наземном поиске, — рассказали РИА Новости в амурском центре ГЗ и ПБ.

«Глава минтранса Максим Александрович Лобанов должен предоставить список пассажиров. Находимся на связи с Росавиацией», — отметил губернатор.

Также уточняется, что во время посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области была пасмурная погода. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Борт исчез с радаров, когда самолёт ушёл на второй круг.

Ранее стало известно, что самолёт Ан-24 пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта города Тында Амурской области.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
крушение самолета
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