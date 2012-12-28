В Амурской области потерпел крушение самолет Ан-24

Самолёт выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Борт не вышел на связь, когда при посадке из-за плохой погоды пошел на второй круг. По предварительным данным, крушение произошло в сложных погодных условиях, что также задержало вылет рейса.