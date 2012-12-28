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В России
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29 минут назад
В Амурской области потерпел крушение самолет Ан-24
Самолёт выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Борт не вышел на связь, когда при посадке из-за плохой погоды пошел на второй круг. По предварительным данным, крушение произошло в сложных погодных условиях, что также задержало вылет рейса.
Осмотр с воздуха места падения Ан-24 в 15 километрах от Тынды Амурской области предварительно показал, что выживших нет, но, возможно, их обнаружат при наземном поиске, — рассказали РИА Новости в амурском центре ГЗ и ПБ.
«Глава минтранса Максим Александрович Лобанов должен предоставить список пассажиров. Находимся на связи с Росавиацией», — отметил губернатор.
Также уточняется, что во время посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области была пасмурная погода. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.
Борт исчез с радаров, когда самолёт ушёл на второй круг.
Ранее стало известно, что самолёт Ан-24 пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта города Тында Амурской области.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
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