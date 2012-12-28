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В России
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сегодня, 11:52
Соцфонд с 1 августа увеличит страховые пенсии россиян
Прибавку получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы.
«С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальной, но максимально можно получить три пенсионных коэффициента.
«Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчёта», — заявил глава Соцфонда Сергей Чирков.
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