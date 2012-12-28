Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Умершую женщину пытались реанимировать работники поликлиники
Происшествия
У городской поликлиники скончалась женщина
Общество
На проспекте Мира сносят дом
Общество
За нецензурные наклейки на авто водителя привлекли к ответственности
Общество
В Липецке обокрали 75-летнего роллера во время утренних катаний
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
Общество
В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Общество
Игорь Артамонов: «Товарооборот растет. Население довольно. Поводов для грусти у нас нет»
Общество
Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Общество
Липецкая мэрия поставила жителя столицы на счетчик
Общество
Читать все
Светофор на перекрестке улиц 8 марта и Терешковой планируют включить уже сегодня
Общество
Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
Общество
Сильный ветер повалил в Липецке восемь деревьев
Общество
В частном секторе района Сокола отключат холодную воду
Общество
Двух человек обокрал житель Грязинского района
Происшествия
«Металлург» добился смягчения санкций
Спорт
В Липецкой области нашли неизвестную пещеру
Общество
Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Общество
Ранним утром в Липецке загорелся тонар
Происшествия
Энергетики «Липецкэнерго» повышают надёжность электроснабжения в селе Сселки и посёлке Новоселкино
Общество
Читать все
В России
42
27 минут назад

17 тысяч учителей начальной школы окажутся лишними в этом учебном году

Число учеников начальной школы (1-4 классы) в ближайшем учебном году сократиться почти на 348 тыс. человек, подсчитали аналитики профсоюза «Учитель», основываясь на данных о рождаемости.

«Это означает, что уже в приближающемся учебном году более 17,3 тыс. педагогов начальных классов станут лишними, а в 2026-2027 году высвободятся еще почти 21,5 тыс.», — сказала «Известиям» оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.

В 2026-2027 учебном году в школу пойдет еще на 429,7 тыс. первоклашек меньше, чем нынешнем, а в 2027-2028-м — на 411 тыс. меньше.

На фоне демографического прогноза ожидается профицит учителей, в основном, начальной школы, подтвердили в Минпросвещения.

«В настоящее время прорабатывается вопрос системной переподготовки высвобождающихся учителей начальной школы с целью их сохранения в системе образования на востребованных участках в качестве предметников в основной и старшей школе, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования, психологов, дефектологов», — рассказали в ведомстве.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить