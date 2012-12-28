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Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
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В мире
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28 минут назад
В мэрии Сдерота рассказали о психических проблемах у детей после атаки ХАМАС
«У меня пятеро детей. Все пятеро ходят к психиатру, принимают лекарства. Старшему — 18, у него 50% инвалидности. У шестилетнего начинаются срывы — бросает пульт в экран телевизора. Таких — 60% населения города», — рассказал он.
По словам Амирголова, дети плохо справляются с учебой, быстро устают, а постоянные ночные обстрелы не дают им нормально спать.
«Мы засыпаем под стрельбу, дом дрожит. В шесть утра дети идут на учебу усталые. Так невозможно жить», — отметил собеседник.
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