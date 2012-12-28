Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Умершую женщину пытались реанимировать работники поликлиники
Происшествия
У городской поликлиники скончалась женщина
Общество
На проспекте Мира сносят дом
Общество
За нецензурные наклейки на авто водителя привлекли к ответственности
Общество
В Липецке обокрали 75-летнего роллера во время утренних катаний
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
Общество
В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Общество
Игорь Артамонов: «Товарооборот растет. Население довольно. Поводов для грусти у нас нет»
Общество
Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Общество
Липецкая мэрия поставила жителя столицы на счетчик
Общество
Читать все
Светофор на перекрестке улиц 8 марта и Терешковой планируют включить уже сегодня
Общество
Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
Общество
Сильный ветер повалил в Липецке восемь деревьев
Общество
В частном секторе района Сокола отключат холодную воду
Общество
Двух человек обокрал житель Грязинского района
Происшествия
«Металлург» добился смягчения санкций
Спорт
В Липецкой области нашли неизвестную пещеру
Общество
Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Общество
Ранним утром в Липецке загорелся тонар
Происшествия
Энергетики «Липецкэнерго» повышают надёжность электроснабжения в селе Сселки и посёлке Новоселкино
Общество
Читать все
В мире
33
28 минут назад

В мэрии Сдерота рассказали о психических проблемах у детей после атаки ХАМАС

Большинство детей в израильском городе Сдерот, расположенном у границы с сектором Газа, испытывают серьезные психоэмоциональные проблемы после атаки ХАМАС 7 октября. Об этом «Известиям» сообщил советник мэра города Эдуард Амирголов.

«У меня пятеро детей. Все пятеро ходят к психиатру, принимают лекарства. Старшему — 18, у него 50% инвалидности. У шестилетнего начинаются срывы — бросает пульт в экран телевизора. Таких — 60% населения города», — рассказал он.

По словам Амирголова, дети плохо справляются с учебой, быстро устают, а постоянные ночные обстрелы не дают им нормально спать.

«Мы засыпаем под стрельбу, дом дрожит. В шесть утра дети идут на учебу усталые. Так невозможно жить», — отметил собеседник.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить