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В мире
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сегодня, 10:59
На границе Таиланда и Камбоджи начались перестрелки и столкновения
На границе между Таиланда и Камбоджи начались перестрелки.
Бои начались с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Они идут по меньшей мере в шести местах, —заявил тайский контр-адмирал Сурасан Конгсири. МИД Таиланда сообщил, что в результате атаки камбоджийских «Градов» по гражданским объектам есть погибшие и раненые.
Глава таиландской провинции Сурин Суттхирот Чаронтанасак заявил о гибели в результате обстрелов как минимум двух гражданских лиц и эвакуации около 40 тысяч жителей 86 приграничных деревень.
В свою очередь ВВС Таиланда нанесли удары по целям на территории Камбоджи.
«Мы использовали наши воздушные силы против военных целей, как и планировалось», — отметил заместитель пресс-секретаря Минобороны Таиланда Рича Суксуванон. По данным Камбоджи, власти которой назвали атаки неспровоцированными, тайские самолеты F-16 сбросили бомбы на одну из дорог,
Королевская армия Таиланда нанесла авиаудар по камбоджийским войскам, как утверждается, в ответ на обстрел со стороны Камбоджи тайских военных из реактивных систем залпового огня в ходе столкновения на границе.
Как сообщило командование Второго военного округа Сухопутных войск Таиланда, в 09:40 (05:40 мск) Камбоджа ударила по приграничной зоне в провинции Сисакет из систем залпового огня БМ-21 «Град».
«В 10:51 (06:51 мск) шесть самолётов F-16 Вооружённых сил Таиланда были направлены для нанесения авиаудара по камбоджийским войскам», — говорится в заявлении ведомства в соцсетях.
Сообщается об успешном нанесении ударов по расположениям пехотных батальонов Сухопутных войск Камбоджи.
Источником напряженности на границе Таиланда и Камбоджи остается продолжающийся более века спор за территории храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что Пра Вихеар принадлежит Камбодже, однако это не привело к завершению споров. В 2008 году власти Таиланда опротестовали действия Камбоджи по включению храмового комплекса в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2008–2011 годах в прилегающих к границе районах происходили боевые столкновения, в результате которых погибли несколько десятков камбоджийских и тайских военнослужащих и мирных жителей.
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