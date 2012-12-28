Будет снижена стоимость электроэнергии за июль для жителей микрорайонов Университетский и Елецкий

В связи с аварией на сетях электроснабжения ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» 17 июля в Липецке, жители микрорайонов Университетский, Елецкий и села Косырёвка столкнулись с отключением электроэнергии, длившимся от 4,5 до 29 часов.

Как отметил мэр Липецка Роман Ченцов, масштаб проблемы оказался недооценен сетевой организацией, что привело к невыполненным обещаниям по срокам восстановления. Причины аварии будут установлены специальной комиссией.

В целях защиты интересов своих клиентов, ПАО «ЛЭСК» направило запрос в «Россети» для получения детальной информации о времени отсутствия электроэнергии и перечне домов, затронутых отключением. В соответствии с действующим законодательством, после получения этих данных будет произведено снижение размера платы за электроэнергию на 0,15 процента за каждый час превышения допустимой продолжительности отключения (24 часа для домов менее 5 этажей и 2 часа для домов более 5 этажей).

Действий от потребителей не требуется! ПАО «ЛЭСК» самостоятельно произведет необходимые расчеты и отразит их в платежных документах.

В случае повреждения бытовой техники в результате перепадов напряжения, необходимо обратиться в ПАО «ЛЭСК» с письменным заявлением. Будет проведена проверка, по результатам которой будет принято решение о компенсации.