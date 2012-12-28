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В России
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сегодня, 16:45
В РФ принудительные работы перестали быть альтернативой заключению
Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий закон, появившийся на сайте официального опубликования правовых актов. Суд теперь может назначить принудительные работы в качестве наказания без замены лишения свободы.
Теперь принудительные работы будут назначаться отдельно, вне связки с тюремным заключением. Сейчас принудительные работы назначаются только в качестве смягчения основного наказания - лишения свободы. Такая норма перестанет действовать через шесть месяцев — после вступления закона в силу.
Одновременно с этим и расширился перечень граждан, которые не могут быть приговорены к принудительным работам, теперь туда входят одинокие отцы детей до трех лет.
Принудительные работы назначаются за легкие, средние и тяжкие преступления, в последнем случае наказание применяется только если правонарушение совершено впервые. Осужденный отбывает такое наказание в исправительном центре, где работает и получает зарплату. При этом от 5% до 20% заработной платы осужденного идет в доход государства. Отбывающие такое наказание могут покидать исправительный центр на выходные и праздники определенное количество раз и при условии хорошего поведения.
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