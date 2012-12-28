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В России
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сегодня, 15:18
В Росприроднадзоре заявили о продолжении утечки нефтепродуктов в море
Утечки нефтепродуктов с затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» продолжаются.
По ее словам, судно затонуло целиком. На нем находилось восемь танков с нефтепродуктами, часть из них разрушилась в процессе крушения, часть погрузилась на дно, и все они были негерметичны, — передает «Интерфакс».
«Актами водолазного обследования подтверждается, что нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока такие обследования проводились», — отметила представитель Росприроднадзора.
Судья уточнил, продолжалась ли течь со всех танков судна. Представитель Росприроднадзора ответила, что да.
«Дело в том, что не существует такого обследования, которое позволило бы определить, сколько килограммов в танки поступило воды и как они перемешались с нефтепродуктами. Известно, что все нефтепродукты поступили в море - часть в процессе крушения, а какие-то до сих пор поступают в акваторию», — пояснила представитель Росприроднадзора.
Суд приступил к судебному разбирательству по поводу компенсации экоущерба от крушения судна «Волгонефть-212» по существу в среду.
Ответчики на заседание не явились, и не представили свою позицию относительно спора.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тысячи тонн мазута.
Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.
Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски в Арбитражный суд Краснодарского края. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь танкера «Волгонефть-212») и ООО «Каматрансойл» (владелец «Волгонефть-212») солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО «Волгатранснефть» (владелец судна «Волгонефть-239») — 35,48 млрд рублей.
Сейчас в Арбитражном суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей и иск ФГБУ «Морспасслужба» к компаниям на 485,1 млн рублей.
Росрыболовство на основании проведенных исследований оценило общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате аварии танкеров, в 2,5 млрд рублей. О планах подавать иски в суд ведомство пока не заявляло.
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