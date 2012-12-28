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сегодня, 16:40

Металлургам НЛМК вручили государственные награды

Сотрудникам Новолипецкого металлургического комбината вручили государственные награды. Торжественная церемония награждения состоялась в большом зале правительства Липецкой области.

Металлургов НЛМК поздравили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и исполняющий обязанности управляющего директора НЛМК Николай Волосатов.

- НЛМК всегда был одним из самых эффективных металлургических комбинатов, не только в стране, но и в мире - с высокой культурой производства, с высокой культурой отношения к людям. Мы очень ценим то, что у нас есть такое предприятие и есть такие замечательные люди, как вы, - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Николай Волосатов поблагодарил награжденных коллег за труд и вклад в развитие предприятия. Он подчеркнул важность металлургии, требующей профессионализма и самоотдачи.

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- На НЛМК почти сто лет производят высококачественный металл, продолжают традиции ветеранов и воспитывают новые поколения металлургов. Сегодня в зале сотрудники, которые вдохновляют свои коллективы и стали для нас всех примером. Спасибо вам за вашу вовлеченность в общее дело, за ежедневный труд и вклад в развитие компании, - сказал и.о. управляющего директора НЛМК Николай Волосатов.

За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу 26 сотрудников компании получили государственные награды. Им присвоены почетные звания «Заслуженный металлург РФ», «Заслуженный машиностроитель РФ», «Заслуженный работник транспорта РФ», «Заслуженный энергетик РФ» и «Заслуженный химик РФ».

Почетного звания «Заслуженный машиностроитель РФ» удостоена Валентина Полоскина, машинист крана основного механосборочного цеха НЛМК. Она работает на комбинате 45 лет. При ее участии в цехе реализованы крупные проекты по модернизации оборудования, усовершенствованию технологий производства.

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- Для меня эта награда - награда моего коллектива, гордость за труд и профессию. Сегодня к нам приходит очень много молодых сотрудников, а мы с удовольствием обучаем новое поколение металлургов работе, - говорит Валентина Полоскина.

Почетного звания «Заслуженный металлург РФ» удостоен Александр Морозов. На комбинате он работает 34 года. Прошел трудовой путь от вальцовщика стана холодной прокатки до руководителя прокатного производства. В этом году Александр Морозов возглавил дирекцию по планированию и организации производства НЛМК.

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- Работа металлурга - трудная, очень напряженная и ответственная. И одному в ней никогда успехов не добиться. Только в слаженном коллективе можно стать профессионалом, потому что результатов добивается всегда коллектив, - рассказал Александр Морозов.

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