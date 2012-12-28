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В России
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сегодня, 14:01

В Минпросвещения назвали оптимальное число часов учебы для младшеклассников

Минпросвещения РФ установило недельную нагрузку для учащихся 1-4-х классов в пределах максимально допустимых норм.

В Минпросвещения РФ определили, сколько часов в неделю школьники 1-4-х классов должны учиться в соответствии с объемом максимально допустимой нагрузки, — передает РИА Новости со ссылкой на документ министерства.

Согласно документу, с 1 сентября 2025 года объем нагрузки в 1-м классе будет составлять от 20 до 21 часа в неделю, во 2-м классе — от 23 до 26 часов, в 3-м классе — от 23 до 26 часов, в 4-м классе — от 23 до 26 часов. Количество часов зависит от вариантов федеральных учебных планов.

Помимо этого, количество учебных занятий за четыре учебных года не может составлять менее 2 966 часов и более 3 305 часов при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе.
образование
дети
школьники
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