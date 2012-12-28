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сегодня, 13:01

Госдума приняла законы о соцгарантиях матерям-героиням

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о дополнительных выплатах женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», и перерасчёте пенсий многодетным родителям.

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».

Инициативы подготовлены во исполнение перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного Совета РФ по вопросам социальной поддержки семей с детьми в РФ.

Женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня», предлагается предоставить меры поддержки аналогичные тем, что действуют для Героев России и Героев Труда РФ. Это льготы по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождению от оплаты жилья и коммунальных услуг, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или их переобучения, а также другие меры социальной поддержки. Кроме того, предусматривается право на ежемесячную денежную выплату взамен льгот в размере более 72 тысяч рублей. Оформить ее можно будет через портал «Госуслуги», — говорится на сайте Госдумы.

Выплаты будут назначаться с 1 января 2025 года, но не ранее момента возникновения права на них. Подать заявление нужно будет в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу, — передает РИА Новости.

Также документ предусматривает возможность пересчёта пенсий многодетным родителям с учётом ухода за детьми в возрасте до полутора лет. Для этого потребуется подать соответствующее заявление.

Второй законопроект позволит ввести дополнительные выплаты и устранить ограничения, связанные с учетом в страховом стаже периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет (ранее были ограничения до шести лет в общей сложности).

Назначать надбавки предлагается Социальному фонду России на основании имеющихся сведений или данных, поступивших от региональных властей. Для этого будет использоваться система межведомственного электронного взаимодействия.

Также предлагается разрешить регионам устанавливать дополнительные меры поддержки для матерей-героинь за счет соответствующих бюджетов.

Звание «Мать-героиня» присуждают женщинам, родившим или воспитавшим 10 и более детей.
мать-героиня
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дети
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