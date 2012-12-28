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В мире
42
48 минут назад

Сербию заставляют отказаться от безвиза с РФ

Великобритания и Германия требуют от Белграда отменить безвиз и прямое авиасообщение с Россией, сообщил «Известиям» источник в сербском правительстве.

«Помимо того, что Германия и Великобритания хотят убрать из правительства политиков, выступающих за дружественные отношения с Россией, они также требуют от Сербии прекращения прямых авиаперелетов и введения визового режима для россиян», — сказал он.

Западные страны заинтересованы в ухудшении отношений между Белградом и Москвой, говорит «Известиям» глава комитета народной скупщины по вопросам диаспоры и сербов региона, депутат от фракции «Мы — голос народа» Драган Станоевич.

«Германия и Великобритания хотят поставить Сербию под полный контроль, несмотря на то что они и так контролируют большинство политиков и правительство», — добавил политик.

Однако сейчас, по его словам, они хотят зачистить сербское правительство от политиков, которые выступают за отношения с Россией.
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