Отдыхающие не поделили мангал: дошло до угроз убийством, размахиванием кочергой и ножом
В мире
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48 минут назад
Сербию заставляют отказаться от безвиза с РФ
«Помимо того, что Германия и Великобритания хотят убрать из правительства политиков, выступающих за дружественные отношения с Россией, они также требуют от Сербии прекращения прямых авиаперелетов и введения визового режима для россиян», — сказал он.
Западные страны заинтересованы в ухудшении отношений между Белградом и Москвой, говорит «Известиям» глава комитета народной скупщины по вопросам диаспоры и сербов региона, депутат от фракции «Мы — голос народа» Драган Станоевич.
«Германия и Великобритания хотят поставить Сербию под полный контроль, несмотря на то что они и так контролируют большинство политиков и правительство», — добавил политик.
Однако сейчас, по его словам, они хотят зачистить сербское правительство от политиков, которые выступают за отношения с Россией.
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