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вчера, 20:25
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Липецкая вечЁрка: новый главный учитель, опасный сосед с ружьем и конец «Крепости»

Сегодня, 22 июля, стало известно о кадровых перестановках в мэрии Липецка, жительница села Подгорное пожаловалась на неадекватного соседа, и снесли детскую площадку «Крепость».

С  завтрашнего дня председателем городского департамента образования станет 34-летний Евгений Таракановский. Он начинал свой трудовой путь учителем информатики, до недавнего времени работал директором школы № 50 в Липецке.

Светлане Бедровой предложили возглавить самую большую школу региона, которая 1 сентября откроется в микрорайоне «Елецкий».

Эта новость стала самой популярной сегодня и набрала большое количество комментариев.  

«Светлану Валерьевну помню еще руководителем школы 51! Замечательный руководитель, отзывчивый и понимающий. Который вникает в ситуацию каждого обратившегося к ней родителя. Так что можно сказать, новой школе повезло», — написал МУР.

«Главное чтобы он не забыл про зарплату учителя, директора чувствуют себя превосходно. Надо ставку учителя сделать хотя б 50% зарплаты директора», — дал наказ новому начальнику Медведь.

И еще про кадры. Точнее их сильную нехватку в отделениях «Почты России». Читательница GOROD48 пожаловалась на  очереди в отделении № 46. Там не хватает сотрудников, а посетителей, напротив, прибавилось — пенсионеры оплачивают коммунальные услуги.

Сотрудники «Почты России» «на руки» получают по 16-22 тысячи рублей в месяц. Новый руководитель Липецкого почтамта Елена Языкова пытается решить кадровый вопрос.

«Молодежь, не мучайте своих бабушек, оплатите им ЖКХ через интернет», — предложил Даа.

«Надо на почту на работу взять биороботов, андроидов. Они будут работать без выходных», — еще один совет от Скунса.

«Где искусственный интеллект, в нашей области он впереди всей страны», — удивился житель.

«А как же средняя зарплата в Липецке семьдесят тысяч рублей», — не понял Вова.

Жительница улицы Железнодорожной села Подгорное Ирина Фролова просит защиты от неадекватного соседа. Мужчина лет 50-ти поселился рядом примерно год назад. Он называет себя военнослужащим.
Поздно вечером 12 июля, когда Ирина с девятилетней дочерью стояла у входа в свой дом, мужчина вышел на свое крыльцо и выстрелил из ружья в их сторону. Пуля пробила металлический забор. Женщина испугалась и вызвала полицию.

Полицейские изъяли у соседа два пистолета и гранату. А про оружие сказали, что оно пейнтбольное. Ирина уверяет, что почувствовала запах пороха. Женщина отправила дочь к своей матери.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что все материалы передали в военное следственное управление Следственного комитета РФ.

Другой конфликт закончился возбуждением уголовного дела. На базе отдыха в Грязинском районе компании не поделили мангал.

Сначала зачинщик ссоры начал выбрасывать из мангала чужие дрова, чтобы разжечь свои, а потом агрессивно замахнулся кочергой и достал нож. Эти действия квалифицировали по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».  Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

«Крепость» о судьбе которой так много говорили не один год — все! Ее снесли. Детский кирпичный городок год не дожил до полувекового юбилея.

Снесли старую постройку потому, что последняя экспертиза сочла строение аварийным, а большинство жителей расположенных рядом с сооружением домов, отказались взять городок на свой баланс.

Теперь на этом месте фирма «Новостройка» к 1 сентября должна сделать две площадки — асфальтированную и с резиновым покрытием, а также поставить лавочки, урны и светильники и посадить газон. В следующем году на месте «Крепости» должен появиться детский игровой комплекс. Большинство местных жителей проголосовали за вариант в красном цвете.



«Только сделайте нормально всё, ради бога. Эти вечные тяп-ляп проекты уже надоели», — попросил Ужас.

«Лучше стоянку сделайте», — предложил Анатолий.

«Посмотрим, появится ли на этом месте что-то через год. А также сколько времени это сооружение простоит?», — скептически заметил .ё.

«А содержание этой площадки будут оплачивать жители, которые ратовали за снос крепости. Мои им поздравления», — уточнил Кузя.

Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура оставит от +26 до +28 градусов. Возможны кратковременные дожди и гроза.
вечЁрка
кадры
стрельба
Крепость
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Лора
вчера, 23:58
Почта работает крайне неудовлетворительно квитанции за оплату ЖКХ сильно задерживаются бывает прям 25 числа приносят в крайний день когда нужно оплатить ком.услуги раньше такого безобразия на было.
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Депутаты
вчера, 21:37
Спокойной ночи нашему сладенькому электорату!
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Электорат
вчера, 21:19
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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