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В России
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8 минут назад
Во Вьетнаме произошло крушение туристического судна
Вице-президент Ассоциации туристических лодок Халонга господин Буй Конг Хоан рассказал, что среди пассажиров был 14-летний мальчик, который провел четыре часа в полузатопленной каюте перевернувшегося судна. «Хотя лодка перевернулась и пассажирский отсек был заперт, оставался зазор около 50–60 см, достаточный для поступления кислорода, поэтому ребенок был жив», — пояснил он. Спасателям пришлось разбить окно, чтобы спасти мальчика.
Поисковые работы продолжаются, однако сильный дождь и плохая видимость из-за темноты существенно затрудняют действия спасателей.
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