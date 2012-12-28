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8 минут назад

Во Вьетнаме произошло крушение туристического судна

Во Вьетнаме в результате шторма перевернулось туристическое судно Wonder Sea. Жертвами трагедии, по предварительным данным, стали 34 человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание VnExpress и власти провинции. Спасти удалось 11 человек, при этом на борту находились 48 туристов и пять членов экипажа. Корабль перевернулся из-за внезапно начавшейся грозы со шквалистым ветром.

Вице-президент Ассоциации туристических лодок Халонга господин Буй Конг Хоан рассказал, что среди пассажиров был 14-летний мальчик, который провел четыре часа в полузатопленной каюте перевернувшегося судна. «Хотя лодка перевернулась и пассажирский отсек был заперт, оставался зазор около 50–60 см, достаточный для поступления кислорода, поэтому ребенок был жив», — пояснил он. Спасателям пришлось разбить окно, чтобы спасти мальчика.

Поисковые работы продолжаются, однако сильный дождь и плохая видимость из-за темноты существенно затрудняют действия спасателей.
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