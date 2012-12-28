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В России
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9 минут назад
Крупный пожар тушат на горе Машук в Пятигорске
"Город Пятигорск, западный склон горы Машук, по предварительной информации происходит горение сухой растительности 1000 метров по фронту", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечен 21 человек и шесть единиц техники.
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