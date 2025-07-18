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В мире
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53 минуты назад
Более 140 человек заразились кишечной инфекцией на круизном лайнере в США
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, семь членов экипажа и 134 пассажира на борту Navigator of the Seas сообщили о симптомах кишечной инфекции. У пассажиров них проявились такие симптомы, как рвота, спазмы желудка и диарея, что позволяет предположить, что это может быть норовирус.
После выявления вспышки круизная компания ввела усиленные меры безопасности, изолировав зараженных пассажиров и ужесточив санитарные правила. Всего на борту находились более 5 тысяч человек.
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