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В мире
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53 минуты назад

Более 140 человек заразились кишечной инфекцией на круизном лайнере в США

Более 140 пассажиров круизного лайнера компании Royal Caribbean заразились «загадочной болезнью» во время недельного круиза из Лос-Анджелеса в Мексику, сообщает Газета.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, семь членов экипажа и 134 пассажира на борту Navigator of the Seas сообщили о симптомах кишечной инфекции. У пассажиров них проявились такие симптомы, как рвота, спазмы желудка и диарея, что позволяет предположить, что это может быть норовирус.

После выявления вспышки круизная компания ввела усиленные меры безопасности, изолировав зараженных пассажиров и ужесточив санитарные правила. Всего на борту находились более 5 тысяч человек.
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