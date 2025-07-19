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В России
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58 минут назад
Лифт с людьми упал в шахту многоэтажки в Москве
По информации Telegram-канала, кабина рухнула с седьмого этажа дома на улице Льва Яшина, система торможения сработала на третьем. Прибывшие на место спасатели деблокировали людей. Всего в кабине лифта находилось восемь человек.
В результате торможения пострадала женщина, ее с подозрением на перелом доставили в травмпункт.
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