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В России
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43 минуты назад
В Ленобласти закрыли детский лагерь из-за вспышки инфекции
«В ДОЛ "Военмех" введены ограничительные мероприятия с закрытием лагеря», — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, в настоящий момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Определяется круг контактных лиц для дальнейшего обследования. При этом, какой именно инфекцией заразились сотрудники, в пресс-службе не уточнили.
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